В ЛНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны ВСУ

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что ополченец погиб в результате обстрела села Нижнее Лозовое со стороны ВСУ.

«Вооружённые формирования украинских карателей продолжают вести провокационные обстрелы наших позиций с целью дестабилизации обстановки на линии боевого соприкосновения», — цитирует Луганский информационный центр Осадчего.

Он сообщил, что «в 12:35 преступники из 30-й бригады вооруженных формирований Украины, нарушив договорённости о перемирии, подвергли обстрелу из автоматического станкового гранатомёта позиции» ополченцев в районе села Нижнее Лозовое.

«В результате преступного обстрела погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР», — рассказал Осадчий.

Ранее в управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили, что три ополченца получили ранения в Донбассе при атаке беспилотника ВСУ.