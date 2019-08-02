В ЛНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны ВСУ

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Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что ополченец погиб в результате обстрела села Нижнее Лозовое со стороны ВСУ.
В ЛНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«Вооружённые формирования украинских карателей продолжают вести провокационные обстрелы наших позиций с целью дестабилизации обстановки на линии боевого соприкосновения», — цитирует Луганский информационный центр Осадчего.

Он сообщил, что «в 12:35 преступники из 30-й бригады вооруженных формирований Украины, нарушив договорённости о перемирии, подвергли обстрелу из автоматического станкового гранатомёта позиции» ополченцев в районе села Нижнее Лозовое.

«В результате преступного обстрела погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР», — рассказал Осадчий.

Ранее в управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили, что три ополченца получили ранения в Донбассе при атаке беспилотника ВСУ.

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