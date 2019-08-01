В ДНР заявили о ранении трёх ополченцев при атаке беспилотника ВСУ

В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили, что три ополченца получили ранения в Донбассе при атаке беспилотника ВСУ.

«Сегодня, 14:05 в районе села Октябрь украинские силовики с использованием ударного беспилотного летального аппарата произвели сброс гранаты ВОГ-17 на наши позиции. В результате разрыва боеприпаса получили ранение трое наших защитников», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение.

Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

Также сообщается, что беспилотник «был уничтожен подразделениями ПВО Народной милиции».

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские силовики разместили танки и миномёты в районе населённого пункта Золотое.