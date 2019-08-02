Волкер назвал условие для освобождения пленных в Донбассе

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Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что продвижение в вопросе освобождения пленных в Донбассе возможно в случае установления непосредственного контакта между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.
Волкер назвал условие для освобождения пленных в Донбассе
  • Reuters

Об этом он заявил в интервью изданию «Украинская неделя».

«Чтобы прийти к согласию, нужен непосредственный контакт между украинским и российским правительствами. Безусловно, есть поддержка со стороны США и партнёров по нормандскому формату. Но здесь должен быть прямой контакт. Между президентами Путиным и Зеленским недавно состоялся телефонный разговор, и я считаю, что этот шаг помог встрече в нормандском формате в Париже, а затем и переговорам в Минске. Именно так это должно быть. Не думаю, что здесь может помочь участие сторонних игроков», — сказал Волкер. 

Он отметил, что «установление непосредственного контакта между президентами Украины и России, между их представителями, чтобы договориться о дальнейшем развитии событий, — это верный способ добиться положительного результата».

Ранее Волкер заявил, что не исключает, что американский лидер Дональд Трамп может посетить в ближайшем будущем Киев.

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