Кличко сравнил полномочия мэра Киева и английской королевы

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Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на «централизацию управления» на Украине, отметив, что мэр города становится «английской королевой», не имея влияния на процессы в городе.
Кличко сравнил полномочия мэра Киева и английской королевы
  • РИА Новости

«Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится «английской королевой», просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе?» — сказал он в интервью РБК — Украина.

По словам Кличко, люди избирают мэра, «который является главой и законодательной, и исполнительной власти».

«Когда мэр города не имеет исполнительной власти, то есть, влияния на бюджет столицы, на реализацию проектов, с которыми он шёл на выборы, — это абсурд. Такого нет ни в одном цивилизованном городе мира, ни в одной  европейской стране. Это нонсенс», — добавил мэр Киева.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правительства Украины уволить Кличко.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в разговоре с ФАН подчеркнул, что Зеленский обладает необходимыми полномочиями, чтобы снять Кличко с должности.

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