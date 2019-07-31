В Донбассе из-за детонации боеприпасов закрыли КПП «Гнутово»

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В пресс-центре Объединённых сил Украины объявили о закрытии пункта пропуска «Гнутово» из-за детонации неразорвавшихся снарядов.
В Донбассе из-за детонации боеприпасов закрыли КПП «Гнутово»
  • © Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
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Об этом сообщается на странице Объединённых сил Украины в Facebook. 

«Решением командующего объединённых сил в контрольном пункте въезда-выезда «Гнутово» с 14:00 введён режим «красный». Контрольно-пропускные операции временно прекращены. В непосредственной близости от КПП горит сухая трава.От огня детонируют неразорвавшиеся боеприпасы», — говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что разрыв снарядов создает реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения, которое следует через линию разграничения.

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