На Украине сообщили о приостановке работы КПП «Марьинка»

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Работа контрольно-пропускного пункта «Марьинка» в Донбассе приостановлена из-за обстрела. Отмечается, что ранение получил старший смены. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
На Украине сообщили о приостановке работы КПП «Марьинка»
  • ©dpsu.gov.ua

«Очередной обстрел КПВВ «Марьинка». Около 14:00 старший смены на нулевом блокпосту КПВВ «Марьинка» получил пулевое ранение в результате обстрела», — написал Слободян на своей странице в Facebook.

Отмечается, что пропуск лиц и транспортных средств через КПП «Марьинка» решением штаба операции Объединённых сил временно приостановлен.

В конце февраля в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что в подконтрольном Киеву городе Марьинка мирный житель пострадал в результате перестрелки между украинскими военными.

Представитель самопровозглашённой ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) отметил, что украинские силовики разместили несколько танков в жилом районе населённого пункта Марьинка у линии соприкосновения в пригороде Донецка.

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