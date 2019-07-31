Зеленский пригласил Лукашенко на Украину

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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко совершить визит в Житомир в октябре. Об этом информирует пресс-служба президента Белоруссии.
Зеленский пригласил Лукашенко на Украину
  • Reuters

В ходе телефонного разговора Лукашенко поздравил Зеленского с успешным проведением политических кампаний на Украине и пожелал успехов в формировании органов власти.

«Владимир Зеленский ещё раз подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес главы белорусского государства, посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лукашенко принял приглашение украинского президента.

Ранее в пресс-службе Зеленского сообщили, что в сентябре он примет участие в дебатах мировых лидеров на Генеральной Ассамблее ООН.

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