Кличко провёл переговоры с адвокатом Трампа в Нью-Йорке

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Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко встретился в США с адвокатом американского президента Дональда Трампа, бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.
Кличко провёл переговоры с адвокатом Трампа в Нью-Йорке
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Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook.

«По приглашению моего старого друга и одного из самых авторитетных мэров мира Руди Джулиани встретился с ним в Нью-Йорке», — написал он.

По словам киевского мэра, они обсудили ситуацию на Украине и перспективы дальнейшего сотрудничества обеих стран. Также была затронута тема развития местного самоуправления.

Ранее Кличко опубликовал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с заявлениями главы президентского офиса Андрея Богдана о том, что мэр Киева утратил контроль над ситуацией в городе.

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