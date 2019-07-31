Кличко провёл переговоры с адвокатом Трампа в Нью-Йорке
- @Vitaliy.Klychko
Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook.
«По приглашению моего старого друга и одного из самых авторитетных мэров мира Руди Джулиани встретился с ним в Нью-Йорке», — написал он.
По словам киевского мэра, они обсудили ситуацию на Украине и перспективы дальнейшего сотрудничества обеих стран. Также была затронута тема развития местного самоуправления.
Ранее Кличко опубликовал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с заявлениями главы президентского офиса Андрея Богдана о том, что мэр Киева утратил контроль над ситуацией в городе.