Кличко записал видеообращение к Зеленскому

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Мэр Киева Виталий Кличко в своём Facebook опубликовал видеообращение с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно заявлений главы президентского офиса Андрея Богдана.

По его словам, «всё, что наговорил господин Богдан, полная несуразица и некомпетентность».

«Но я обращаюсь к президенту. Владимир Александрович, с полным уважением к вам. Если власть будут представлять такие лживые непрофессионалы, как Андрей Богдан, то про какие новые стандарты мы можем говорить в политике?» — заявил Кличко.

Также он заявил, что Киевский горсовет работает «прозрачно и эффективно».

По словам Кличко, он «не борется за кресла и ему не нужны должности», а борется за «страну, город и самоуправление».

Ранее Кличко назвал домыслами обвинения в его адрес со стороны Богдана в том, что мэр Киева утратил контроль над ситуацией в городе.

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