На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе

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Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём». Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
  • © AFP

По его словам, внешняя и внутренняя политика требует «большей жёсткости».

«Есть милитарный путь… Убивать всех, кто взял в руки оружие. Если кто-то коллаборанты, то пожалуйста, чемодан — вокзал — Россия», — цитирует Голомшу РИА Новости.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что военные будут жёстко реагировать на обстрелы. При этом он подчеркнул, что на дипломатическом уровне Киев продолжит настаивать на прекращении огня.

Также стало известно о возбуждении уголовного дела в связи с предложением запретить силовикам на юго-востоке Украины открывать ответный огонь.

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