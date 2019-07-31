Додон: Молдавия и Россия могут подписать соглашение о соцгарантиях

Президент Молдавии Игорь Додон в ходе «прямой линии» заявил, что Кишинёв и Москва в сентябре могут подписать соглашение о социальных гарантиях. Об этом информирует РИА Новости.

«Мы сейчас ведём серьезную работу для того, чтобы в этом году, возможно, в рамках межправкомиссии, которая соберется в Москве, мы подписали соглашение о социальных гарантиях с Россией», — заявил молдавский лидер.

По его словам, заседание комиссии состоится 17-18 сентября. Он считает, что стороны «должны подписать» соглашение.

По его словам, соглашение предполагает, что при выходе граждан Молдавии на пенсию будет учитываться их стаж, который они получили во время работы в России. Такие же нормы планируется ввести в отношении россиян, работавших в Молдавии.

Ранее Додон выступил за отмену запрета на трансляцию российских передач в Молдавии.