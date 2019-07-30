Додон настаивает на отмене запрета на трансляцию российских передач

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерен добиться отмены запрета на трансляцию российских новостных телепередач в стране.

«Мы изначально выступали против того, чтобы заставлять людей смотреть то, что хотят политики. Желание социалистов и президента вернуть российские передачи и снять ограничение для всех есть, мы будем настаивать на изменении законодательства, думаю, что этим вопросом наши коллеги плотно займутся осенью», — приводит РИА Новости слова Додона.

Ранее председатель молдавского парламента Зинаида Гречаный сообщила о подготовке решения об отмене запрета на трансляцию российских новостных и аналитических передач.