В Молдавии планируют вернуть трансляцию российских передач

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Председатель молдавского парламента Зинаида Гречаный сообщила в интервью РИА Новости о подготовке решения об отмене запрета на трансляцию российских новостных и аналитических передач.
В Молдавии планируют вернуть трансляцию российских передач
  • © Lars Hallstrom
  • globallookpress.com

Она заявила о необходимости поиска выхода из сложившейся ситуации, поскольку «пострадали не только российские информационные и аналитические каналы, но и другие».

«В настоящее время мы готовим решение этого вопроса», — сказала она.

Гречаный добавила, что соответствующий вопрос также поднимался в ходе визита делегации Молдавии в Госдуму.

Ранее молдавский президент Игорь Додон заявил об отмене запрета чиновникам Молдавии ездить в Россию.

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