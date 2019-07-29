В Молдавии планируют вернуть трансляцию российских передач
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- globallookpress.com
Она заявила о необходимости поиска выхода из сложившейся ситуации, поскольку «пострадали не только российские информационные и аналитические каналы, но и другие».
«В настоящее время мы готовим решение этого вопроса», — сказала она.
Гречаный добавила, что соответствующий вопрос также поднимался в ходе визита делегации Молдавии в Госдуму.
Ранее молдавский президент Игорь Додон заявил об отмене запрета чиновникам Молдавии ездить в Россию.