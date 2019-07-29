Додон заявил об отмене запрета чиновникам Молдавии ездить в Россию

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Молдавский президент Игорь Додон сообщил, что новое правительство республики сняло запрет на поездки государственных чиновников в Россию. Об этом, как сообщает Интерфакс, Додон сказал в интервью молдавскому телевидению.
Додон заявил об отмене запрета чиновникам Молдавии ездить в Россию
  • © РИА Новости

По его словам, в марте 2017 года правительство Павла Филипа запретило министрам, депутатам и чиновникам ездить в Россию, так как это «якобы было для них небезопасно». Он отметил, что действия бывшего кабмина привели к тому, что Кишинёв испортил отношения и с Москвой, и с Западом.

«И теперь мы, президент и новое правительство, занимаемся налаживанием этих отношений», — заявил он, добавив, что новое правительство отменило распоряжение о запрете.

Додон уточнил, что соответствующие указания были даны МИД Молдавии и другим структурам.

Он выразил надежду, что новый премьер Молдавии Майя Санду совершит визит в Москву.

«Соответствующее приглашение от премьер-министра Дмитрия Медведева она получила», — добавил молдавский президент.

В июне Демпартия Молдавии заявила об уходе правительства Филипа в отставку.

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