Суд в Киеве оставил под стражей экс-начальника ПВО бригады ДНР

Короткая ссылка
Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Шевченковского суда об аресте до 25 августа экс-командира ПВО подконтрольного самопровозглашённой Донецкой народной республике города Снежного Владимира Цемаха.
Суд в Киеве оставил под стражей экс-начальника ПВО бригады ДНР
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение суда.

«По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 29 июня 2019 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты — без удовлетворения», — заявили в апелляционной инстанции.

В начале июля адвокат Роман Гонтарев сообщил, что суд в Киеве арестовал Цемаха на 60 суток.

Родственники Цемаха подтвердили, что он был похищен украинскими спецслужбами.

Защита Цемаха сообщила, что его задержала Служба безопасности Украины по подозрению в участии в террористической организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить