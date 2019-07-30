Генконсульство России направило Киеву ноту по ситуации с танкером
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы посольства России на Украине.
«Официальных документов по танкеру мы не получили. Генеральное консульство в Одессе направило в МИД ноту с просьбой прояснить ситуацию», — заявили в диппредставительстве.
В пресс-службе добавили, что «ответа до настоящего времени не последовало».
Ранее украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту Измаил, и на изъятые при обыске документы.