Эксперт оценил заявление Росавиации о готовности к диалогу с Украиной

Политолог Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление Росавиации о готовности проведения полноформатных переговоров с Украиной о возобновлении авиасообщения между странами.

«На мой взгляд, какие-то небольшие вопросы в отношениях с Россией новое правительство Украины президента Зеленского может попытаться разрешить, но вряд ли данный тренд будет иметь масштабный характер», — считает Безпалько.

Как отметил эксперт, снятие запрета на авиасообщение с Россией получило бы позитивную реакцию в украинском обществе, где такой запрос есть, ведь действующие ограничения заметно увеличили стоимость перелётов.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что возобновление перелётов отвечает интересам граждан двух стран. Он также сообщил об отсутствии на данный момент переговоров и встреч по этому вопросу с украинской стороной.