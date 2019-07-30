ЕБРР выделил «Укрэнерго» €149 млн 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил ЗАО «Укрэнерго» €149 млн под государственные гарантии для реализации модернизации сети электропередачи.

«ЗАО «Укрэнерго» подписало кредитное соглашение с ЕБРР на сумму €149 млн под государственные гарантии, принятые Министерством финансов и НКРЭКУ. Заём рассчитан на 15 лет со льготным периодом погашения 4,5 года. Эти средства компания планирует направить на реализацию проекта «Модернизация сети электропередачи «Укрэнерго», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

В частности, планируется реконструировать 12 подстанций в Западном, Северном, Центральном и Южном регионах.

В июне сообщалось, что правительство Украины одобрило привлечение займа ЕБРР для модернизации электросетей.