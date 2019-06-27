ЕБРР выделит Украине €149 млн на модернизацию электросетей

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Правительство Украины одобрило привлечение займа Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для модернизации электросетей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов страны.
ЕБРР выделит Украине €149 млн на модернизацию электросетей
  • РИА Новости

Как отмечается, ЕБРР выделит на реализацию программы €149 млн, ей займётся «Укрэнерго».

Ожидается, что проект позволит повысить эффективность и надёжность электропередач в Западном, Северном, Южном и Центральном регионах. 

Комплекс предусмотренных мер позволит управлять оборудованием подстанций из региональных центров в режиме реального времени без постоянного присутствия на объектах оперативного персонала. 

Как подчеркнули в ведомстве, привлечение кредитных средств усилит энергетическую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что ЕБРР предоставляет компании «Укрзалізниця» кредит на $150 млн.

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