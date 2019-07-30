Более 200 случаев торговли людьми выявили на Украине за полгода
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook.
«В первом полугодии 2019 года полицейские зафиксировали более 200 уголовных преступлений, связанных с торговлей людьми», — говорится в заявлении.
По информации ведомства, от незаконных действий пострадали 170 жителей Украины, в том числе пятеро детей.
В июле 2018 года начальник департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции Украины Артём Крищенко рассказал, что количество случаев торговли людьми в стране увеличилось на почти 30%.