Более 200 случаев торговли людьми выявили на Украине за полгода

Короткая ссылка
На территории Украины за первые шесть месяцев 2019 года было зафиксировано более 200 случаев противоправных действий, связанных с торговлей людьми.
Более 200 случаев торговли людьми выявили на Украине за полгода
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook. 

«В первом полугодии 2019 года полицейские зафиксировали более 200 уголовных преступлений, связанных с торговлей людьми», — говорится в заявлении.

По информации ведомства, от незаконных действий пострадали 170 жителей Украины, в том числе пятеро детей.

В июле 2018 года начальник департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции Украины Артём Крищенко рассказал, что количество случаев торговли людьми в стране увеличилось на почти 30%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить