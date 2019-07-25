На Украине установили автора видео с Зеленским и фурой

Национальная полиция Украины установила автора ролика, в котором грузовик сбивает нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского. Видео было опубликовано, когда Зеленский был только кандидатом на пост президента Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила команда Зеленского.

«Помните провокационное видео с грузовиком... За это время старший следователь по особо важным делам Главного управления Нацполиции уже собрал всю информацию относительно обвинений и предполагаемого автора «шедеврального» видео. Судьба автора будет несладкой», — указывается в заявлении.

Уточняется, что автору видео грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

В апреле в сети появился ролик, на котором грузовик сбивает Зеленского. Команда Зеленского обвинила экс-президента Украины Петра Порошенко в причастности к видео, в штабе Порошенко опровергли эти обвинения.