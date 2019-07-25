На Украине установили автора видео с Зеленским и фурой

Короткая ссылка
Национальная полиция Украины установила автора ролика, в котором грузовик сбивает нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского. Видео было опубликовано, когда Зеленский был только кандидатом на пост президента Украины.
На Украине установили автора видео с Зеленским и фурой
  • ©ze2019.com

Об этом на своей странице в Facebook сообщила команда Зеленского.

«Помните провокационное видео с грузовиком... За это время старший следователь по особо важным делам Главного управления Нацполиции уже собрал всю информацию относительно обвинений и предполагаемого автора «шедеврального» видео. Судьба автора будет несладкой», — указывается в заявлении.

Уточняется, что автору видео грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

В апреле в сети появился ролик, на котором грузовик сбивает Зеленского. Команда Зеленского обвинила экс-президента Украины Петра Порошенко в причастности к видео, в штабе Порошенко опровергли эти обвинения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить