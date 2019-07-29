Эксперт прокомментировал заявление избранного депутата Рады касательно Дня Победы на Украине
- РИА Новости
Как утверждает Иванов, вместо того, чтобы позиционировать Украину как страну-победителя, местные политики решили играть на образе государства, которое вечно терпело унижения.
«Можно ли было на этом вообще строить что-то нормальное? И вот сейчас есть надежда, что здравый смысл возобладает. Слишком долго украинцам на государственном уровне пытались навязать «идеологию поражения», — считает эксперт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 мая является днём благодарности тем, кто одержал победу над нацизмом.