Эксперт прокомментировал заявление избранного депутата Рады касательно Дня Победы на Украине

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Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал заявление блогера Максима Бужанского, избранного депутата Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», о том, что он не поддержит фракцию в случае, если коллеги примут решение отменить День Победы.
Эксперт прокомментировал заявление избранного депутата Рады касательно Дня Победы на Украине
  • РИА Новости

Как утверждает Иванов, вместо того, чтобы позиционировать Украину как страну-победителя, местные политики решили играть на образе государства, которое вечно терпело унижения.

«Можно ли было на этом вообще строить что-то нормальное? И вот сейчас есть надежда, что здравый смысл возобладает. Слишком долго украинцам на государственном уровне пытались навязать «идеологию поражения», — считает эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 мая является днём благодарности тем, кто одержал победу над нацизмом.

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