В Крыму оценили призыв к Киеву ввести санкции из-за Крымского моста

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT заявление постпреда президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антона Кориневича о том, что Киеву необходимо рассмотреть вопрос введения санкций в отношении международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста.

При этом Кориневич считает, что в настоящее время «есть площадка для того, чтобы в целом ситуацию санкций по Крыму изменить и улучшить».

«Они могут сколько угодно говорить о санкциях, о планах возвращения Крыма. Действительность состоит лишь в том, что Крым — это Российская Федерация. В этом смысле мы видим все попытки Порошенко за пять лет: введение санкций, другие попытки каким-то образом воздействовать на ситуацию в Крыму, это и блокада, которую Крым пережил. Всё это лишь укрепляло российский статус Крыма и в первую очередь укрепляло выбор людей, которые проголосовали на референдуме в 2014 году», — подчеркнул Ганжара.

Он отметил, что европейские страны в значительной степени ищут «окна возможностей» с точки зрения отмены по меньшей мере части санкций и в целом налаживания экономического сотрудничества с Россией.

При этом, по словам Ганжары, жители Украины хотят выхода из кризиса собственной страны, но никто не предпринимает никаких шагов в этом направлении.

Ранее постпред Зеленского призвал ввести санкции из-за Крымского моста.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.