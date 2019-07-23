По Крымскому мосту с его открытия проехало около 6 млн машин

По Крымскому мосту с момента открытия проехало около 6 млн машин. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

«Летом среднесуточная интенсивность движения выросла в два раза по сравнению с весенним трафиком — до почти 21 тыс. автомобилей», — сообщили в инфоцентре.

Также отмечается, что среднесуточная интенсивность движения по мосту летом выросла в два раза по сравнению с весной. Максимальный суточный трафик зафиксировали 15 июля. В этот день по мосту проехало 31,3 тыс. машин.

Ранее сообщалось, что строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.