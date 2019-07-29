В ДНР заявили о гибели двух пограничников Киева при операции СБУ

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В Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что в результате спецоперации СБУ в районе КПП «Марьинка» были застрелены два украинских пограничника, подозреваемых в коррупции.
В ДНР заявили о гибели двух пограничников Киева при операции СБУ
  • РИА Новости

Об этом заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Ночью на контрольно-пропускной пункт в микроавтобусе прибыли сотрудники Службы безопасности Украины с задачей задержать пограничников, уличённых в коррупции», — сказал Безсонов.

По его словам, майор и старший лейтенант погранслужбы во время задержания предприняли попытку скрыться, по ним открыли огонь. В результате один пограничник умер на месте спецоперации, второй скончался спустя несколько часов, заявили в ДНР.

Ранее в ДНР заявили, что украинские военнослужащие морской пехоты устроили бунт.

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