В ДНР заявили о бунте украинских военнослужащих
- © Министерство обороны Украины
Видео брифинга Басурина опубликовано на YouTube.
Он рассказал, что «в первом батальоне 36-й бригады морской пехоты на Мариупольском направлении работает совместная следственная группа СБУ, военной службы правопорядка и военной прокуратуры по факту открытого неповиновения приказам командования, а также призывов к невыполнению приказов организованной группой боевиков в количестве 16 человек».
Ранее начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что пьяные солдаты ВСУ обстреляли из миномётов село Дмитровка в Донбассе.