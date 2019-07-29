В ДНР заявили о бунте украинских военнослужащих

Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинские военнослужащие морской пехоты устроили бунт.

Видео брифинга Басурина опубликовано на YouTube.

Он рассказал, что «в первом батальоне 36-й бригады морской пехоты на Мариупольском направлении работает совместная следственная группа СБУ, военной службы правопорядка и военной прокуратуры по факту открытого неповиновения приказам командования, а также призывов к невыполнению приказов организованной группой боевиков в количестве 16 человек».

Ранее начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что пьяные солдаты ВСУ обстреляли из миномётов село Дмитровка в Донбассе.