В ДНР заявили о бунте украинских военнослужащих

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Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинские военнослужащие морской пехоты устроили бунт.
В ДНР заявили о бунте украинских военнослужащих
  • © Министерство обороны Украины

Видео брифинга Басурина опубликовано на YouTube.

Он рассказал, что «в первом батальоне 36-й бригады морской пехоты на Мариупольском направлении работает совместная следственная группа СБУ, военной службы правопорядка и военной прокуратуры по факту открытого неповиновения приказам командования, а также призывов к невыполнению приказов организованной группой боевиков в количестве 16 человек».

Ранее начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что пьяные солдаты ВСУ обстреляли из миномётов село Дмитровка в Донбассе.

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