Посол Украины раскрыл объёмы военной помощи из США
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Соответствующие данные он сообщил в ходе интервью «Укринформу».
По его словам, Киеву необходимо было получить возможность прямых закупок вооружений Министерством обороны за рубежом, в первую очередь в США.
«Почему я говорю «в первую очередь»? Потому что 92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила за четыре года, поступило из Соединённых Штатов», — отметил Чалый.
Также он заявил, что в Киеве ожидают, что «уже в этом году будет реализован крупный проект закупки летального оборонительного оружия» у США.
В июне палата представителей США одобрила помощь Украине почти на $700 млн.