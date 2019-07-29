Посол Украины раскрыл объёмы военной помощи из США

Посол Украины в США Валерий Чалый, который завершает миссию в Вашингтоне, сообщил, что более 90% военно-технической помощи, полученной его страной за четыре года, было направлено Вашингтоном.

Соответствующие данные он сообщил в ходе интервью «Укринформу».

По его словам, Киеву необходимо было получить возможность прямых закупок вооружений Министерством обороны за рубежом, в первую очередь в США.

«Почему я говорю «в первую очередь»? Потому что 92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила за четыре года, поступило из Соединённых Штатов», — отметил Чалый.

Также он заявил, что в Киеве ожидают, что «уже в этом году будет реализован крупный проект закупки летального оборонительного оружия» у США.

В июне палата представителей США одобрила помощь Украине почти на $700 млн.