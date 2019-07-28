Минобороны Армении сообщило о гибели военного при обстреле

Министерство обороны Армении сообщило о гибели военнослужащего при обстреле с азербайджанской стороны.

«Печальное известие. Сегодня на северо-восточном участке границы в результате обстрела со стороны противника погиб военнослужащий контрактной службы ВС Армении Арман Булгадарян 1995 года рождения», — написал в Facebook пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арцрун Ованнисян.

Накануне пресс-служба Минобороны Армении заявила о ранении военнослужащего также на северо-восточном участке границы.

В июне сообщалось, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл обсудил с главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым урегулирование нагорнокарабахского конфликта.