В Совфеде поддержали призыв грузинского депутата к диалогу с Россией
- РИА Новости
«Конечно, то, что происходит в последнее время в отношениях между Россией и Грузией, неправильно... Всё это не вписывается в грузинский менталитет, и по природе своей все грузины — сторонники нормальных отношений с Россией», — заявил сенатор.
Он также отметил, что ситуация с Абхазией и Южной Осетией — «больная тема для Грузии».
«Её (ситуацию. — RT) нельзя обсуждать без участия представителей этих стран. Но то, что в стране доминируют настроения нормализации, очевидно. Я недавно был в Грузии, у меня ощущение, что это глубоко дружественная нам страна», — добавил Морозов.
Ранее депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ада Маршания в ходе митинга в Батуми призвала официальный Тбилиси начать прямой диалог с Москвой.
Политик также подчеркнула необходимость начать «тяжелейший разговор с абхазами и осетинами».