В Совфеде поддержали призыв грузинского депутата к диалогу с Россией

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Кирилл Горшенин, Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление грузинского депутата от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ады Маршании о необходимости восстановления прямого диалога между Тбилиси и Москвой.
В Совфеде поддержали призыв грузинского депутата к диалогу с Россией
  • РИА Новости

«Конечно, то, что происходит в последнее время в отношениях между Россией и Грузией, неправильно... Всё это не вписывается в грузинский менталитет, и по природе своей все грузины — сторонники нормальных отношений с Россией», — заявил сенатор.

Он также отметил, что ситуация с Абхазией и Южной Осетией — «больная тема для Грузии».

«Её (ситуацию. — RT) нельзя обсуждать без участия представителей этих стран. Но то, что в стране доминируют настроения нормализации, очевидно. Я недавно был в Грузии, у меня ощущение, что это глубоко дружественная нам страна», — добавил Морозов.

Ранее депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ада Маршания в ходе митинга в Батуми призвала официальный Тбилиси начать прямой диалог с Москвой.

Политик также подчеркнула необходимость начать «тяжелейший разговор с абхазами и осетинами».

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