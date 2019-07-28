В Грузии проведут митинг за восстановление отношений с Россией

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Представители оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» и их сторонники планируют провести 28 июля митинг в Батуми за нормализацию отношений с Россией.
В Грузии проведут митинг за восстановление отношений с Россией
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на одного из лидеров партии, члена горсовета Тбилиси Гочу Тевдорадзе.

«Грузино-российские отношения необходимо улучшить. Важно, чтобы между нашими странами были нормальные отношения, не было никаких санкций, было восстановлено прямое авиасообщение», — заявил он.

По словам политика, власти Грузии должны сменить риторику в отношении России.

Он сообщил, что участники акции, которая начнётся в 16:00 мск, также выступят в поддержку нейтралитета Грузии к ЛГБТ-сообществу.

Организаторы митинга ожидают, что в нём поучаствуют до 30 тыс. человек.

Ранее в Грузии арестовали бывшего министра обороны по делу о протестах в Тбилиси.

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