В Грузии проведут митинг за восстановление отношений с Россией
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на одного из лидеров партии, члена горсовета Тбилиси Гочу Тевдорадзе.
«Грузино-российские отношения необходимо улучшить. Важно, чтобы между нашими странами были нормальные отношения, не было никаких санкций, было восстановлено прямое авиасообщение», — заявил он.
По словам политика, власти Грузии должны сменить риторику в отношении России.
Он сообщил, что участники акции, которая начнётся в 16:00 мск, также выступят в поддержку нейтралитета Грузии к ЛГБТ-сообществу.
Организаторы митинга ожидают, что в нём поучаствуют до 30 тыс. человек.
Ранее в Грузии арестовали бывшего министра обороны по делу о протестах в Тбилиси.