В УПЦ МП создали комиссию по пленным в Донбассе

Короткая ссылка
Участники Синода канонической Украинской православной церкви Московского патриархата приняли решение о создании комиссии, которая будет содействовать обмену пленными в Донбассе.
В УПЦ МП создали комиссию по пленным в Донбассе
  • РИА Новости

Об этом информирует синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

Указывается, что Синод поддержал инициативу митрополита Онуфрия по восстановлению процесса обмена пленными, освобождению заключённых в Донбассе, а также установлению мира на востоке страны.

«Также была создана комиссия по вопросам обмена пленными и освобождения заключённых», — говорится в сообщении.

Представители УПЦ заявили о важности обмена пленными в формате «всех на всех».

Ранее в Киеве выразили готовность к обмену пленными в Донбассе по формуле «208 на 69».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить