В УПЦ МП создали комиссию по пленным в Донбассе
- РИА Новости
Об этом информирует синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.
Указывается, что Синод поддержал инициативу митрополита Онуфрия по восстановлению процесса обмена пленными, освобождению заключённых в Донбассе, а также установлению мира на востоке страны.
«Также была создана комиссия по вопросам обмена пленными и освобождения заключённых», — говорится в сообщении.
Представители УПЦ заявили о важности обмена пленными в формате «всех на всех».
Ранее в Киеве выразили готовность к обмену пленными в Донбассе по формуле «208 на 69».