В Киеве готовы к обмену пленными в Донбассе по формуле «208 на 69»
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- РИА Новости
«Достигнута договорённость о начале процедуры обмена военнопленными, незаконно удерживаемыми, осуждёнными лицами в соотношении 208 на 69», — сказал он на брифинге, который транслировал «Громадське».
По его словам, это была инициатива украинской стороны, которую поддержали представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, но против которой выступили представители Москвы.
Бессмертный сообщил, что в итоге договорились провести процедуру правовой очистки.
На состоявшейся накануне встрече контактная группа по Донбассу согласовала новое перемирие, оно начнётся 21 июля.