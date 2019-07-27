В ГБР оценили ситуацию вокруг ролика с генералом МВД Украины
Как сообщают «Украинские новости», Труба указал в своём Telegram-канале, что Глуховере теперь грозит до восьми лет лишения свободы.
«Очевидно, тогда участникам этого события казалось, что ситуация решена и никогда не будет вынесена в обществе. Сегодня ГБР зарегистрировало уголовное производство по факту возможного превышения власти и служебных полномочий начальником ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Мы приложим все усилия, чтобы расследование было оперативным и объективным», — написал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал уволить Глуховерю после появления в сети соответствующего видео. Отмечается, что в ролике зафиксировано, как патрульные Нацполиции остановили машину, водителем которой был Глуховеря, за нарушение ПДД, а вскоре на место событий приехали сотрудники спецназа КОРД, чтобы задержать патрульных.