В ГБР оценили ситуацию вокруг ролика с генералом МВД Украины

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба оценил ситуацию вокруг ролика, на котором зафиксировано задержание патрульных Нацполиции, остановивших главу управления МВД Днепропетровской области Виталия Глуховерю за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщают «Украинские новости», Труба указал в своём Telegram-канале, что Глуховере теперь грозит до восьми лет лишения свободы.

«Очевидно, тогда участникам этого события казалось, что ситуация решена и никогда не будет вынесена в обществе. Сегодня ГБР зарегистрировало уголовное производство по факту возможного превышения власти и служебных полномочий начальником ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Мы приложим все усилия, чтобы расследование было оперативным и объективным», — написал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал уволить Глуховерю после появления в сети соответствующего видео. Отмечается, что в ролике зафиксировано, как патрульные Нацполиции остановили машину, водителем которой был Глуховеря, за нарушение ПДД, а вскоре на место событий приехали сотрудники спецназа КОРД, чтобы задержать патрульных.