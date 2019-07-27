В ДНР сообщили о решении Киева вывести «Азов» из Донбасса

Короткая ссылка
Замначальника Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинское командование приняло решение о выводе подразделения полка «Азов» из Донбасса.
В ДНР сообщили о решении Киева вывести «Азов» из Донбасса
  • © azov.org.ua

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Басурин заявил, что в Краматорске было проведено экстренное совещание по оценке деятельности одного из подразделений «Азова» на Горловском направлении.

Совещание было проведено в связи с полным отказом членов батальона согласовывать свои действия в вопросах применения оружия.

В связи с этим на совещании было решено вывести подразделения с переднего края обороны. 

Соответствующее решение направлено на рассмотрение главам МВД Украины и Нацгвардии Арсену Авакову и Николаю Балану.

Ранее в самопровозглашённой ЛНР сообщили о наращивании ВСУ сил у линии соприкосновения в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить