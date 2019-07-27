В ДНР сообщили о решении Киева вывести «Азов» из Донбасса
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Басурин заявил, что в Краматорске было проведено экстренное совещание по оценке деятельности одного из подразделений «Азова» на Горловском направлении.
Совещание было проведено в связи с полным отказом членов батальона согласовывать свои действия в вопросах применения оружия.
В связи с этим на совещании было решено вывести подразделения с переднего края обороны.
Соответствующее решение направлено на рассмотрение главам МВД Украины и Нацгвардии Арсену Авакову и Николаю Балану.
Ранее в самопровозглашённой ЛНР сообщили о наращивании ВСУ сил у линии соприкосновения в Донбассе.