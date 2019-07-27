В ЛНР сообщили о наращивании ВСУ сил у линии соприкосновения в Донбассе

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Украинские военнослужащие разместили семь боевых машин пехоты (БМП) на территории жилого домовладения в районе Попасной в Донбассе. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий.
В ЛНР сообщили о наращивании ВСУ сил у линии соприкосновения в Донбассе
  • © Ministry of Defense of Ukraine

По его словам, ВСУ продолжают наращивание сил и средств вблизи линии соприкосновения в Донбассе.

«Нашей разведкой отмечено прибытие семи боевых машин пехоты БМП-1 в район населённого пункта Попасная и их размещение на территории жилого домовладения», — цитирует Осадчего Луганский информационный центр.

Ранее в ЛНР сообщили о размещении ВСУ миномётов близ Станицы Луганской.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.

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