Зеленский посетил пляж в Одессе

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Украинский лидер Владимир Зеленский вместе с главой своей администрации Андреем Богданом в ходе неофициального визита в Одессу посетил городской пляж.
Зеленский посетил пляж в Одессе
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«Мы, везде охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж — через рамки... а на заднем фоне видно, как загорают разведчики», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

На опубликованной украинским президентом фотографии видно, как он и Богдан сидят на шезлонгах под пляжными зонтами в окружении других отдыхающих.

Зеленский также пожелал украинцам хороших выходных.

26 июля он прилетел в Одессу из Киева в экономклассе. 

Ранее стало известно, что на Украине можно будет приобрести гипсовые бюсты Зеленского за $78.

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