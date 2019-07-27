Зеленский посетил пляж в Одессе
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«Мы, везде охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж — через рамки... а на заднем фоне видно, как загорают разведчики», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.
На опубликованной украинским президентом фотографии видно, как он и Богдан сидят на шезлонгах под пляжными зонтами в окружении других отдыхающих.
Зеленский также пожелал украинцам хороших выходных.
26 июля он прилетел в Одессу из Киева в экономклассе.
Ранее стало известно, что на Украине можно будет приобрести гипсовые бюсты Зеленского за $78.