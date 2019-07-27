Зеленский посетил пляж в Одессе

Украинский лидер Владимир Зеленский вместе с главой своей администрации Андреем Богданом в ходе неофициального визита в Одессу посетил городской пляж.

«Мы, везде охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж — через рамки... а на заднем фоне видно, как загорают разведчики», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

На опубликованной украинским президентом фотографии видно, как он и Богдан сидят на шезлонгах под пляжными зонтами в окружении других отдыхающих.

Зеленский также пожелал украинцам хороших выходных.

26 июля он прилетел в Одессу из Киева в экономклассе.

Ранее стало известно, что на Украине можно будет приобрести гипсовые бюсты Зеленского за $78.