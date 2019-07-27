Зеленский прибыл в Одессу в экономклассе

Украинский президент Владимир Зеленский 26 июля прилетел в Одессу из Киева, воспользовавшись билетом экономкласса. Об этом информирует одесская газета «Думская».

Пассажиры воздушного судна, в котором летел Зеленский, сообщили, что «никаких неудобств президент никому не доставил».

«Он летел экономклассом, ничего необычного не происходило, как будто его и не было на борту», — рассказал один из пассажиров.

На самолёте также находились ученики одной из одесских школ. По словам их учительницы Саиды Роговской, Зеленский во время перелёта «крепко спал».

«Но я все-таки попросила его разбудить: вряд ли у детей будет другой шанс сфотографироваться с самым главным человеком в стране», — рассказала она, отметив, что президент согласился сделать фотографию с ребятами.

Ранее Зеленский предложил украинцам выбрать губернатора Одесской области.