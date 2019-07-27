Зеленский прибыл в Одессу в экономклассе

Короткая ссылка
Украинский президент Владимир Зеленский 26 июля прилетел в Одессу из Киева, воспользовавшись билетом экономкласса. Об этом информирует одесская газета «Думская».
Зеленский прибыл в Одессу в экономклассе
  • © president.gov.ua

Пассажиры воздушного судна, в котором летел Зеленский, сообщили, что «никаких неудобств президент никому не доставил».

«Он летел экономклассом, ничего необычного не происходило, как будто его и не было на борту», — рассказал один из пассажиров.

На самолёте также находились ученики одной из одесских школ. По словам их учительницы Саиды Роговской, Зеленский во время перелёта «крепко спал».

«Но я все-таки попросила его разбудить: вряд ли у детей будет другой шанс сфотографироваться с самым главным человеком в стране», — рассказала она, отметив, что президент согласился сделать фотографию с ребятами.

Ранее Зеленский предложил украинцам выбрать губернатора Одесской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить