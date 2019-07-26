Зеленский предложил украинцам выбрать губернатора Одесской области

Лидер Украины Владимир Зеленский предложил одесситам выбрать одного из пяти предложенных командой президента кандидатов на пост главы Одесской областной государственной администрации.

«Как и обещал, обращаюсь к вам за советом по кандидатуре председателя Одесской ОГА (областной государственной администрации. — RT). Мы отобрали пять претендентов. Что скажете об этих лицах?» — написал он на своей странице в Facebook.

Зеленский также опубликовал краткую информацию о кандидатах и их фотографии.

Так, в число претендентов на пост главы Одесской области вошли три юриста, психолог и предприниматель.

Ранее Зеленский потребовал освободить Виталия Кличко от должности главы Киевской городской государственной администрации.

17 июля он подписал указы об увольнении 22 глав районных администраций.

Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с Nation News заявил, что по итогам выборов в Раду на Украине создаётся новая политическая реальность — парламентско-президентская.