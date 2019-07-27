СБУ сообщила о блокировке автобусных рейсов из Одессы в ЛНР

Служба безопасности Украины на своей странице в Facebook сообщила о блокировке автобусных рейсов из Одессы в самопровозглашённую Луганскую народную республику.

«Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали механизм незаконных пассажирских перевозок во временно оккупированные районы Луганской области и в обратном направлении», — говорится в сообщении. В ведомстве заявили, что «в рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что жители временно оккупированных районов Луганщины организовали нелегальные автобусные рейсы из Одессы». Как сообщают в СБУ «транспортный маршрут пролегал через территорию России к временно оккупированной территории Луганской области». Ранее начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что ВСУ разместили три миномётных расчёта вблизи Станицы Луганской.