СБУ сообщила о блокировке автобусных рейсов из Одессы в ЛНР

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Служба безопасности Украины на своей странице в Facebook сообщила о блокировке автобусных рейсов из Одессы в самопровозглашённую Луганскую народную республику.

«Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали механизм незаконных пассажирских перевозок во временно оккупированные районы Луганской области и в обратном направлении», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что «в рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что жители временно оккупированных районов Луганщины организовали нелегальные автобусные рейсы из Одессы».

Как сообщают в СБУ «транспортный маршрут пролегал через территорию России к временно оккупированной территории Луганской области».

Ранее начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что ВСУ разместили три миномётных расчёта вблизи Станицы Луганской.

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