СБУ сообщила о блокировке автобусных рейсов из Одессы в ЛНР
«Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали механизм незаконных пассажирских перевозок во временно оккупированные районы Луганской области и в обратном направлении», — говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что «в рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что жители временно оккупированных районов Луганщины организовали нелегальные автобусные рейсы из Одессы».
Как сообщают в СБУ «транспортный маршрут пролегал через территорию России к временно оккупированной территории Луганской области».
Ранее начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что ВСУ разместили три миномётных расчёта вблизи Станицы Луганской.