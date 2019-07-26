В Совфеде оценили заявление главы партии «Слуга народа» о местных выборах на Украине

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН оценил заявление главы партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова по поводу возможности проведения местных выборов на Украине.
В Совфеде оценили заявление главы партии «Слуга народа» о местных выборах на Украине
  • Reuters

Джабаров выразил надежду, что украинские политики поймут необходимость выстраивать как минимум нормальные отношения с Россией.

«Повлияет ли на это система выборов или не повлияет — неизвестно. Если повлияет, мы будем это лишь приветствовать. Но повторюсь: это внутреннее дело Украины», — сказал он.

Ранее Разумков заявил, что выборы в Верховную раду должны происходить не по одномандатным округам, а по региональным.

Он также сообщил, что его фракция начнёт подготовку к участию в местных выборах сразу же после окончания парламентской кампании.

Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил предварительные результаты выборов в Раду.

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