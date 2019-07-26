В Совфеде оценили заявление главы партии «Слуга народа» о местных выборах на Украине
- Reuters
Джабаров выразил надежду, что украинские политики поймут необходимость выстраивать как минимум нормальные отношения с Россией.
«Повлияет ли на это система выборов или не повлияет — неизвестно. Если повлияет, мы будем это лишь приветствовать. Но повторюсь: это внутреннее дело Украины», — сказал он.
Ранее Разумков заявил, что выборы в Верховную раду должны происходить не по одномандатным округам, а по региональным.
Он также сообщил, что его фракция начнёт подготовку к участию в местных выборах сразу же после окончания парламентской кампании.
Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил предварительные результаты выборов в Раду.