Посол ЕС на Украине заявил об ужасном имидже страны
- ©Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
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Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».
«Дело в том, что у Украины сейчас ужасный имидж. Вам и самим надо прекратить ассоциировать вашу страну исключительно с негативными вещами вроде коррупции, коррупции и коррупции вокруг», — сказал он.
Вместе с этим он выразил мнение, что Украина намного привлекательнее, чем «тот имидж, который вокруг неё сейчас сформировался».
Также посол назвал перечень приоритетов для новой украинской власти. В этот список входят: земельная реформа, продолжение децентрализации, рынок энергетики и реформа правоохранительных органов.
Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что попавшие в украинскую власть иностранцы мечтают отобрать землю государства.