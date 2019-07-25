Судовладелец: российский танкер направлялся в порт Измаил без груза

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Российский танкер, задержанный в украинском порту Измаил, направлялся туда на ремонт, судно было без груза. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Фотия Эскизова, учредителя ООО «Фос шипинг менеджмент» — владельца судна.
Судовладелец: российский танкер направлялся в порт Измаил без груза
  • Reuters

«Танкер направился в порт Измаил на ремонт, он ничего не вёз, был без груза, становился на плановый ремонт», — заявил Эскизов.

По его словам, судно используется в коммерческих торговых целях.

Также он отметил, что в настоящее время танкер остаётся на Украине, а членов команды судна отправят в бессрочный отпуск в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

Ранее в пресс-службе уполномоченного по правам человека в России заявили, что десять членов экипажа задержанного в украинском порту Измаил российского танкера отпущены без предъявления обвинений.

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