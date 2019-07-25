Судовладелец: российский танкер направлялся в порт Измаил без груза
- Reuters
«Танкер направился в порт Измаил на ремонт, он ничего не вёз, был без груза, становился на плановый ремонт», — заявил Эскизов.
По его словам, судно используется в коммерческих торговых целях.
Также он отметил, что в настоящее время танкер остаётся на Украине, а членов команды судна отправят в бессрочный отпуск в связи с форс-мажорными обстоятельствами.
Ранее в пресс-службе уполномоченного по правам человека в России заявили, что десять членов экипажа задержанного в украинском порту Измаил российского танкера отпущены без предъявления обвинений.