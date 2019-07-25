СБУ анонсировала публикацию новых данных по задержанию танкера России

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В Службе безопасности Украины заявили, что уже обнародовали информацию о задержании российского танкера, которая «не вредит следствию», остальные данные будут предоставлены позже.
СБУ анонсировала публикацию новых данных по задержанию танкера России
  • Reuters

Об этом в своём Facebook написала официальный представитель СБУ Елена Гитлянская.

Она обратилась к журналистам, заявив, что «понимает их любопытство подробностями о задержании танкера».

«Служба сегодня дала ту информацию, которая не вредит следствию, — все детали, в том числе и в отношении членов экипажа, расскажем позже!» — написала она.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с украинской коллегой Людмилой Денисовой сообщения СМИ о задержании российского танкера в украинском порту Измаил.

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