СБУ анонсировала публикацию новых данных по задержанию танкера России

В Службе безопасности Украины заявили, что уже обнародовали информацию о задержании российского танкера, которая «не вредит следствию», остальные данные будут предоставлены позже.

Об этом в своём Facebook написала официальный представитель СБУ Елена Гитлянская.

Она обратилась к журналистам, заявив, что «понимает их любопытство подробностями о задержании танкера».

«Служба сегодня дала ту информацию, которая не вредит следствию, — все детали, в том числе и в отношении членов экипажа, расскажем позже!» — написала она.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с украинской коллегой Людмилой Денисовой сообщения СМИ о задержании российского танкера в украинском порту Измаил.