Волкер обсудил с Тимошенко результаты выборов в Раду

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер обсудил с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко результаты выборов в Верховную раду.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

Отмечается, что стороны также обсудили реформы на Украине.

«Юлия Тимошенко подробно проинформировала Курта Волкера о предложенном «Батькивщиной» плане по реформированию страны», — указывается в заявлении фракции.

Во встрече также принимал участие временный поверенный в делах США на Украине, посол Уильям Тейлор.

Ранее председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что избирательная кампания, предшествующая досрочным выборам в Верховную раду, стала рекордной в стране по числу фактов незаконной агитации.

Заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени Ломоносова, политолог Богдан Безпалько объяснил в беседе с ФАН рекордное число случаев незаконной агитации на выборах в Раду.