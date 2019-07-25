Волкер обсудил с Тимошенко результаты выборов в Раду
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Об этом сообщается на сайте политсилы.
Отмечается, что стороны также обсудили реформы на Украине.
«Юлия Тимошенко подробно проинформировала Курта Волкера о предложенном «Батькивщиной» плане по реформированию страны», — указывается в заявлении фракции.
Во встрече также принимал участие временный поверенный в делах США на Украине, посол Уильям Тейлор.
Ранее председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что избирательная кампания, предшествующая досрочным выборам в Верховную раду, стала рекордной в стране по числу фактов незаконной агитации.
Заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени Ломоносова, политолог Богдан Безпалько объяснил в беседе с ФАН рекордное число случаев незаконной агитации на выборах в Раду.