В Госдуме прокомментировали заявление советника Зеленского об историческом союзе с «независимым» Крымом
- РИА Новости
Высказывания Потураева основаны на его собственной версии мировой истории, считает Белик.
«Люди, не знающие ни историю, ни основы государственности, продолжают делать громкие заявления от имени официального Киева», — отметил депутат.
Со своей стороны, депутат Госсовета Республики Крым Лентун Безазиев в беседе с Inforeactor заявил, что отношения России и Украины должны быть более значительными при новом украинском президенте Владимире Зеленском.
«Неважно, какие люди будут по политическим убеждениям вокруг Зеленского. Важно, чтобы эти люди хорошо работали и знали своё дело», — считает он.
Ранее в Совфеде оценили заявление советника Зеленского об историческом союзе с «независимым» Крымом.