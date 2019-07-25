В Госдуме прокомментировали заявление советника Зеленского об историческом союзе с «независимым» Крымом

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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с газетой «Известия» прокомментировал заявление советника украинского лидера по политическим вопросам Никиты Потураева о том, что в Конституции Украины при президентстве Владимира Зеленского может появиться пункт о «национальной автономии» в Крыму.
В Госдуме прокомментировали заявление советника Зеленского об историческом союзе с «независимым» Крымом
  • РИА Новости

Высказывания Потураева основаны на его собственной версии мировой истории, считает Белик.

«Люди, не знающие ни историю, ни основы государственности, продолжают делать громкие заявления от имени официального Киева», — отметил депутат.

Со своей стороны, депутат Госсовета Республики Крым Лентун Безазиев в беседе с Inforeactor заявил, что отношения России и Украины должны быть более значительными при новом украинском президенте Владимире Зеленском.

«Неважно, какие люди будут по политическим убеждениям вокруг Зеленского. Важно, чтобы эти люди хорошо работали и знали своё дело», — считает он.

Ранее в Совфеде оценили заявление советника Зеленского об историческом союзе с «независимым» Крымом.

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