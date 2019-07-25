В Совфеде оценили заявление советника Зеленского об историческом союзе с «независимым» Крымом

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с НСН оценил заявление советника украинского лидера по политическим вопросам Никиты Потураева о том, что в Конституции Украины при президентстве Владимира Зеленского может появиться пункт о «национальной автономии» в Крыму.

«Наше нахождение в составе Украины было не по праву, не по закону. Мы с Россией воссоединились по справедливости, по закону. А они продолжают считать Крым своей территорией и придумывают разные варианты поведения в отношении Крыма», — сказал Цеков.

По его словам, фактически такие предложения — вмешательство во внутренние дела России.

Как отметил сенатор в беседе с ФАН, те, кто делает подобного рода заявления, плохо знают историю полуострова.

Ранее Потураев заявил, что уже есть прообраз комитета парламента «по оккупированным территориям», который разделён на подкомитеты по Крыму и Донбассу.