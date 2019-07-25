Зеленский встретился с будущими депутатами Рады от своей партии
- Reuters
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на участников встречи.
Уточняется, что на мероприятии присутствовали почти все будущие парламентарии политсилы, избранные как по списку, так и по мажоритарным округам.
Как сказал кандидат в народные депутаты Данил Гетманцев, на встрече обсуждали общие принципы предстоящей работы в Верховной раде.
Ранее гражданская сеть «Опора» со ссылкой на данные ЦИК Украины сообщала, что состав Верховной рады Украины по результатам внеочередных парламентских выборов обновится на 80%.
Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН заявлял, что выборы на Украине прошли с массой нарушений, что подвергает сомнению легитимность будущего состава Верховной рады.