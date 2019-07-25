Зеленский встретился с будущими депутатами Рады от своей партии

Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с будущими депутатами Верховной рады от своей партии «Слуга народа».

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на участников встречи.

Уточняется, что на мероприятии присутствовали почти все будущие парламентарии политсилы, избранные как по списку, так и по мажоритарным округам.

Как сказал кандидат в народные депутаты Данил Гетманцев, на встрече обсуждали общие принципы предстоящей работы в Верховной раде.

Ранее гражданская сеть «Опора» со ссылкой на данные ЦИК Украины сообщала, что состав Верховной рады Украины по результатам внеочередных парламентских выборов обновится на 80%.

Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН заявлял, что выборы на Украине прошли с массой нарушений, что подвергает сомнению легитимность будущего состава Верховной рады.