Состав Рады после выборов обновится на 80%
- Reuters
«Верховная рада 9 созыва обновится на 80,4%», — указано в сообщении.
Отмечается, что при этом средний возраст депутатов новоизбранного украинского парламента «станет младше, в среднем, на 7,4 года».
В организации добавили, что по итогам выборов число новоизбранных депутатов Рады в возрасте 21-45 лет увеличилось на 26%.
Ранее съезд украинской партии «Голос» избрал Святослава Вакарчука председателем партии.
Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с Nation News заявил, что по итогам выборов в Раду на Украине сформируется новая политическая реальность — парламентско-президентская.