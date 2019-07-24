Состав Рады после выборов обновится на 80%

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Состав Верховной рады Украины по результатам внеочередных парламентских выборов на Украине обновится на 80%. Об этом информирует гражданская сеть «Опора» со ссылкой на данные ЦИК Украины.
Состав Рады после выборов обновится на 80%
  • Reuters

«Верховная рада 9 созыва обновится на 80,4%», — указано в сообщении.

Отмечается, что при этом средний возраст депутатов новоизбранного украинского парламента «станет младше, в среднем, на 7,4 года». 

В организации добавили, что по итогам выборов число новоизбранных депутатов Рады в возрасте 21-45 лет увеличилось на 26%.

Ранее съезд украинской партии «Голос» избрал Святослава Вакарчука председателем партии.

Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с Nation News заявил, что по итогам выборов в Раду на Украине сформируется новая политическая реальность — парламентско-президентская.

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