Состав Рады после выборов обновится на 80%

Состав Верховной рады Украины по результатам внеочередных парламентских выборов на Украине обновится на 80%. Об этом информирует гражданская сеть «Опора» со ссылкой на данные ЦИК Украины.

«Верховная рада 9 созыва обновится на 80,4%», — указано в сообщении.

Отмечается, что при этом средний возраст депутатов новоизбранного украинского парламента «станет младше, в среднем, на 7,4 года».

В организации добавили, что по итогам выборов число новоизбранных депутатов Рады в возрасте 21-45 лет увеличилось на 26%.

Ранее съезд украинской партии «Голос» избрал Святослава Вакарчука председателем партии.

Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с Nation News заявил, что по итогам выборов в Раду на Украине сформируется новая политическая реальность — парламентско-президентская.