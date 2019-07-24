Вакарчук избран председателем партии «Голос»
- Reuters
«Юлия Клименко, которая возглавляла «Голос» с момента обновления и переименования партии, сосредоточится на работе над экономическим повесткой дня для «Голоса», — сообщили в пресс-службе партии.
З'їзд партії "Голос" обрав @s_vakarchuk головою партії. Юлія Клименко, яка очолювала "Голос" досі, зосередиться на роботі над економічним порядком денним партії. https://t.co/G7HAsMseCr#КомандаЗмін#НоваПолітикаpic.twitter.com/SooMQ1GUJq— Голос (@GolosZmin) July 24, 2019
Там отметили, что «Голос» продолжит развивать свою региональную структуру и мобилизовать сторонников, а также начнёт готовиться к местным выборам.
Ранее Вакарчук заявил, что Верховной раде нужно принять закон об отношениях между Украиной и Россией во всех сферах
Член Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал предложение Вакарчука.