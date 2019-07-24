Вакарчук избран председателем партии «Голос»

Съезд украинской партии «Голос» избрал Святослава Вакарчука председателем партии.

«Юлия Клименко, которая возглавляла «Голос» с момента обновления и переименования партии, сосредоточится на работе над экономическим повесткой дня для «Голоса», — сообщили в пресс-службе партии.

Там отметили, что «Голос» продолжит развивать свою региональную структуру и мобилизовать сторонников, а также начнёт готовиться к местным выборам.

Ранее Вакарчук заявил, что Верховной раде нужно принять закон об отношениях между Украиной и Россией во всех сферах

Член Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал предложение Вакарчука.