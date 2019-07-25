В Крыму оценили идею Киева о «национальной автономии» на полуострове

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление советника украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никиты Потураева о том, что в Конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» в Крыму.
В Крыму оценили идею Киева о «национальной автономии» на полуострове
  • РИА Новости

«На самом деле данное заявление говорит о том, что курс Петра Порошенко, который был начат пять лет назад в отношении Крыма, при президенте Зеленском продолжится и будет приобретать новые формы спекулятивных заявлений, которые, возможно, будут пытаться превратить в какие-то внутренние украинские проекты. Безусловно, данная инициатива, даже если и будет воплощена в жизнь хоть в украинской Конституции, хоть в каком-то другом нормативно-правовом акте Украины, она останется лишь на бумаге», — пояснил Ганжара.

Ранее советник Зеленского заявил, что в Конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» в Крыму.

Он также рассказал, как в начале XIX века Украина сотрудничала с Крымским ханством.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить